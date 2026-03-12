Ousmane Sonko appelle le secteur privé à investir dans les agropoles

L'État sénégalais passe à l'offensive pour transformer son agriculture. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, ce jeudi 12 mars 2026 à Dakar, un appel solennel au secteur privé national et international pour investir massivement dans les agropoles. Prônant une vision d'« État stratège », il a affirmé que le rôle des autorités est d'encadrer et d'orienter, tout en laissant aux entrepreneurs la place de moteur de la transformation industrielle.





Pour soutenir cette ambition, le Gouvernement a déjà mobilisé plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans le cadre du Programme national de développement des agropoles (PNDA).



Ce plan d'envergure prévoit la création de 49 parcs agro-industriels (PAI) à travers cinq projets régionaux. Le Chef du Gouvernement a d'ores et déjà fixé les priorités immédiates : les sites d’Adéane, de Kolda (Sud) et de Mbellacadiao (Centre). L'objectif final est de lier la production locale à une transformation industrielle forte pour garantir une croissance inclusive et durable.





MS/NDARINFO



