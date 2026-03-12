Iran : Le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei blessé dans un bombardement

L'incertitude plane sur le sommet du pouvoir à Téhéran. L'ambassadeur d'Iran en Tunisie, Mir Masoud Hosseinian, a confirmé ce jeudi 12 mars 2026 que le nouveau Guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a été blessé lors des frappes israélo-américaines du 28 février dernier, celles-là mêmes qui ont coûté la vie à son père.



Bien que le diplomate se veuille rassurant en affirmant qu'il s'agit de blessures légères en cours de rétablissement, l'absence physique du nouveau dirigeant de 56 ans lors de sa première déclaration officielle à la télévision alimente les spéculations.





Parallèlement à ces révélations sur l'état de santé du Guide, Téhéran a durci son ton envers ses voisins. L'ambassadeur Hosseinian a explicitement menacé les pays du Golfe abritant des bases militaires américaines, affirmant qu'ils s'étaient désormais « exposés au conflit ».



« Nous déciderons comment cette guerre prendra fin », a-t-il martelé, illustrant une volonté de Téhéran de reprendre l'initiative malgré les pertes subies au sommet de l'État.





