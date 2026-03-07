Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

La Brigade territoriale de Fimela (région de Fatick) a intercepté, ce jeudi après-midi, une pirogue transportant 164 candidats à l’immigration irrégulière au large de Djifer. L'embarcation, qui avait quitté la Gambie lundi vers 23 heures à destination de l'Espagne, a été contrainte de faire demi-tour au large de Saint-Louis après une panne de moteur survenue dans une mer agitée.



Abandonnés par les quatre capitaines sénégalais qui ont pris la fuite à bord d'une petite embarcation, les passagers ont été sauvés par l'un des candidats, un pêcheur sénégalais, qui a pris les commandes pour ramener la pirogue vers la côte.



L'alerte a été donnée par des pêcheurs locaux à dix kilomètres de Djifer, permettant l'intervention de la gendarmerie.





MS/NDARINFO



