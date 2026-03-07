Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

Samedi 7 Mars 2026

Une pirogue de 164 migrants dévie sa trajectoire après une panne au large de Saint-Louis

La Brigade territoriale de Fimela (région de Fatick) a intercepté, ce jeudi après-midi, une pirogue transportant 164 candidats à l’immigration irrégulière au large de Djifer. L'embarcation, qui avait quitté la Gambie lundi vers 23 heures à destination de l'Espagne, a été contrainte de faire demi-tour au large de Saint-Louis après une panne de moteur survenue dans une mer agitée.

Abandonnés par les quatre capitaines sénégalais qui ont pris la fuite à bord d'une petite embarcation, les passagers ont été sauvés par l'un des candidats, un pêcheur sénégalais, qui a pris les commandes pour ramener la pirogue vers la côte.

L'alerte a été donnée par des pêcheurs locaux à dix kilomètres de Djifer, permettant l'intervention de la gendarmerie.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.