Kaffrine : Saisie de 1,6 kg de chanvre indien et arrestation d'un sexagénaire à Ndiok

La lutte contre le trafic de stupéfiants porte ses fruits dans le bassin arachidier. Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Kaffrine ont procédé à l'interpellation d'un homme de 59 ans, identifié sous les initiales M. T. S., à son domicile situé dans le village de Ndiok (commune de Diamagadio).



L'opération, menée avec précision, a permis de démanteler un point de vente et de distribution de produits illicites au cœur du département.





La perquisition a été fructueuse : les gendarmes ont saisi 1,6 kg de chanvre indien, réparti en cinq paquets de 400 g, 18 cornets prêts à la vente et du vrac. Outre la drogue, les enquêteurs ont mis la main sur quatre boîtes de comprimés dont la provenance et la nature n'ont pu être justifiées.



En conséquence, le suspect a été déféré au parquet ce matin sous les chefs d'inculpation de détention de drogue et exercice illégal de la pharmacie.





MS/NDARINFO



