Ousmane Sonko dévoile un scandale de 1 075 milliards FCFA aux ICS

Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu ce jeudi un point de presse décisif pour présenter les résultats du comité interministériel chargé de la renégociation des contrats stratégiques. Le chef du Gouvernement a dénoncé des conventions signées « à la va-vite » durant la période de transition électorale, affirmant que l'État a été lourdement lésé dans plusieurs secteurs clés.



Sans stigmatiser les partenaires, il a prôné une rééquilibrage nécessaire pour protéger les deniers publics et les ressources naturelles du pays.





Le dossier des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) est le plus spectaculaire : une mission de l'IGE a confirmé un manque à gagner colossal de 1 075,9 milliards FCFA, lié à des non-paiements de taxes et des exonérations illégales accordées par d'anciens ministres. En conséquence, l'État a décidé de ne pas renouveler trois concessions minières et la convention industrielle des ICS afin de reprendre l'intégralité des actifs et de lancer une véritable stratégie nationale de production d'engrais.



Le secteur de la cimenterie n'est pas en reste, avec un préjudice cumulé de plus de 418 milliards FCFA identifié sur quatre sites, entraînant un réalignement fiscal immédiat et la suppression des avantages indus.





MS/NDARINFO





