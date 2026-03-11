Vision Sénégal 2050 : La Chine s'engage à soutenir les pôles régionaux de développement

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience ce mardi 10 mars 2026 à Dakar, une délégation de l’ambassade de Chine au Sénégal, conduite par le chargé d'affaires Li Zhigang. Cette rencontre stratégique avait pour objectif de dresser un état des lieux exhaustif de la coopération sino-sénégalaise.



Les deux parties ont passé en revue les projets de développement majeurs actuellement en cours, tout en réaffirmant la solidité du partenariat économique liant Dakar et Pékin.



L'innovation majeure de cet échange réside dans l'alignement du partenariat sur la Vision Sénégal 2050. Le ministre et la délégation chinoise ont exploré les pistes de collaboration directe entre les provinces chinoises et les nouveaux pôles régionaux sénégalais.



Cette orientation vers une coopération décentralisée vise à accroître les investissements directs étrangers (IDE) dans les régions de l'intérieur, favorisant ainsi un développement territorial plus équilibré et l'émergence de nouveaux pôles de croissance économique.





MS/NDARINFO



