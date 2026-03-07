Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

Samedi 7 Mars 2026

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à clarifier son identité politique ce samedi 7 mars 2026 lors de la rencontre du Conseil des leaders de sa coalition à Dakar. Avec une fermeté assumée, le chef de l'État a balayé toute remise en cause de sa légitimité partisane : « Personne ne peut effacer mon travail dans Pastef et aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à ce parti », a-t-il martelé.

Rappelant la période critique de la dissolution de sa formation par décret le 31 juillet 2023, il a expliqué que le parti, bien que légalement inexistant à l'époque, a « renait de ses cendres » grâce à son élection.
 

Le président Faye a également rendu un hommage appuyé aux alliés de la première heure, qualifiés de « prêteurs de récépissés », qui ont offert une base légale à sa candidature dans un contexte d'impasse juridique totale.

Tout en saluant la loyauté de ces responsables qui ont cheminé avec lui vers la victoire, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que ces alliances stratégiques, bien qu'indispensables au succès électoral, n'ont en rien dilué son ancrage originel au sein du Pastef.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

04/03/2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

05/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Équipe nationale du Sénégal : Malang Sarr (RC Lens) convoqué par Pape Thiaw

07/03/2026

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

07/03/2026

Docteur Abdourahmane Diouf : " Cette majorité parlementaire est diomayenne "

07/03/2026

1,6 million FCFA extorqués : Deux faussaires de visas Schengen arrêtés à Dakar

07/03/2026

Accusations de corruption à la FSF : Le procès décisif de la présidence d'Abdoulaye Fall

07/03/2026

Aminata Touré annonce le ralliement de 300 maires à la Coalition Diomaye Président

07/03/2026