Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à clarifier son identité politique ce samedi 7 mars 2026 lors de la rencontre du Conseil des leaders de sa coalition à Dakar. Avec une fermeté assumée, le chef de l'État a balayé toute remise en cause de sa légitimité partisane : « Personne ne peut effacer mon travail dans Pastef et aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à ce parti », a-t-il martelé.



Rappelant la période critique de la dissolution de sa formation par décret le 31 juillet 2023, il a expliqué que le parti, bien que légalement inexistant à l'époque, a « renait de ses cendres » grâce à son élection.





Le président Faye a également rendu un hommage appuyé aux alliés de la première heure, qualifiés de « prêteurs de récépissés », qui ont offert une base légale à sa candidature dans un contexte d'impasse juridique totale.



Tout en saluant la loyauté de ces responsables qui ont cheminé avec lui vers la victoire, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que ces alliances stratégiques, bien qu'indispensables au succès électoral, n'ont en rien dilué son ancrage originel au sein du Pastef.





