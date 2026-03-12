And Samm Jikko Yi : Adama Mboup salue le durcissement de la loi sur l'homosexualité

Le mouvement And Samm Jikko Yi a exprimé sa « grande satisfaction » au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi durcissant les peines liées aux actes contre nature. En conférence de presse ce jeudi 12 mars 2026, le vice-coordonnateur Adama Mboup a salué l'aboutissement d'un combat mené depuis près d'une décennie.



Selon l'organisation, le texte voté reprend et amplifie les propositions qu'elle portait déjà sous l'ancien régime, notamment grâce aux conseils de juristes renommés comme le professeur Ndiack Fall.



Le mouvement souligne que le nouveau texte va plus loin que leurs attentes initiales, particulièrement sur le volet financier avec des amendes portées à une fourchette de 2 à 10 millions de FCFA (contre 1 à 5 millions demandés).



Adama Mboup a également insisté sur l'application systématique de la peine maximale de 10 ans de prison dès lors qu'un mineur est impliqué, ainsi que sur l'inéligibilité automatique des condamnés pour une période de dix ans, les privant de tout mandat électoral (municipales, législatives ou présidentielle).





MS/NDARINFO



