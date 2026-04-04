Billetterie FIFA : Jusqu'à 3 millions de FCFA pour voir les Lions au Canada

À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la question de l’accessibilité financière des stades suscite une vive polémique. Alors que cette édition marquera l’histoire avec, pour la première fois, dix nations africaines en lice, le coût exorbitant des billets menace de priver les sélections de leurs supporters traditionnels. Au-delà des restrictions de visas, c’est le caractère « élitiste » des tarifs qui est aujourd'hui pointé du doigt.





L’Ambassade du Sénégal à Ottawa a publié un communiqué précisant les modalités d’accès pour le match des Lions de la Teranga prévu le 26 juin 2026 à Toronto. Les conditions de vente imposées restreignent considérablement l'accès au grand public : les billets sont vendus exclusivement par lots de deux, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Cette phase de vente critique, lancée le 1er avril, doit s’achever au plus tard le 17 avril 2026.





La grille tarifaire dévoilée confirme les craintes d'un Mondial réservé à un cercle restreint. Trois formules sont proposées par les services diplomatiques : le « Pro-package » (Catégorie 1) s'élève à 2 569 dollars (environ 1 540 000 FCFA) par unité. L’« All-star package » (Catégorie 2) est fixé à 2 198 dollars (environ 1 320 000 FCFA), tandis que l'offre la plus abordable, le « Captains package » (Catégorie 3), culmine à 954 dollars, soit près de 570 000 FCFA. Dans la réalité, l'obligation d'achat par paire double la facture, portant le ticket d'entrée entre 1,1 million et plus de 3 millions de FCFA.





Ces montants, auxquels s'ajoutent les frais de transport et d'hébergement en Amérique du Nord, transforment le soutien aux Lions en un véritable privilège financier. Si la fête se veut mondiale, elle semble s'éloigner de sa base populaire, posant la question de l'ambiance dans les tribunes pour les équipes africaines dont les supporters pourraient être moins nombreux que lors des éditions précédentes.





MS/NDARINFO

