L’imaginaire Saint-Louisien à l’épreuve du temps | Par Alpha Amadou Sy

Notre patrimoine littéraire est un espace dense de créativité et de beauté. La littérature est un art qui trouve sa place dans une époque, un contexte historique, un espace culturel, tout en révélant des vérités cachées de la réalité. La littérature est une alchimie entre esthétique et idées. C’est par la littérature que nous construisons notre récit qui s’inscrit dans la mémoire. Ainsi, la littérature africaine existe par sa singularité, son histoire et sa narration particulière. Les belles feuilles de notre littérature ont pour vocation de nous donner rendez-vous avec les créateurs du verbe et de leurs œuvres qui entrent en fusion avec nos talents et nos intelligences.





Où que j’aille, je suis un morceau du paysage de mon pays. Adieu, Fatos ARAPI





Au moment des préoccupations écologiques de la planète qui traversent tout ce début du XXIe siècle, il paraît plus que nécessaire de valoriser le patrimoine historique des villes et ce qu’elles renferment de vies humaines et de traces culturelles. Et la littérature est sans doute un des moyens le plus évocateur, entre topographie et poésie, pour faire vivre, et faire revivre, nos espaces géographiques.





La construction architecturale et culturelle d’une ville procède d’un ensemble qui comporte des éléments matériels, des habitations, des monuments, des voies d’accès mais également la combinaison de la nature qui la traverse, l’eau, le fleuve, l’océan, la faune et la flore. Mais la ville c’est aussi toutes les impressions de vie qui peuvent demeurer invisibles. La formation d’un paysage, d’une cité relève de faits tangibles et de réalisations imaginaires forgées par la beauté, les pratiques sociales, les traditions, les mythes et par les êtres qui y naissent, y vivent et y meurent.





Saint-Louis du Sénégal, ville à cheval entre l’océan atlantique et le fleuve Sénégal, est une capitale culturelle fondamentale qui a inscrit durablement une histoire particulière dans la cartographie sénégalaise. Bâtie à l’époque coloniale, la situation géographique de Saint-Louis, entre fleuve et océan, occupe alors une place stratégique pour occuper les terres non encore conquises du Sénégal. Pourtant, l’identité de la ville puise aussi sa complexité dans la tradition autochtone des populations, alternant entre tradition et modernité, tout en créant un nouvel espace métissé qui, ouvert sur le monde, va se forger une personnalité à part entière dans la culture sénégalaise. En effet, Saint-Louis est une ville qui s’apparente à un carrefour cosmopolite où cohabitent plusieurs origines et plusieurs confessions.





C’est ce que nous propose de découvrir l’essai composite d’Alpha Amadou Sy qui s’appuie sur l’histoire de la ville, tout en convoquant les traditions culturelles fortement inspirées d’un imaginaire puissant. Cet ouvrage nous invite à comprendre comment la ville de Saint-Louis résiste au temps en conservant son patrimoine matériel et en valorisant ses aspects culturels métissés, artistiques et sociaux qui contribuent au progrès.





Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis les années 2000, Saint-Louis , Ndar en wolof, est une ville sur pilotis, à la fois sur les fondations de l’empire colonial et sur les eaux du fleuve et de l’océan, offrant un paysage naturel exceptionnel de par sa situation topographique.





Mais Saint-Louis est également l’expression d’une esthétique particulière, à travers l’élégance vestimentaire de ses habitants, dans sa tradition de la convivialité, la fameuse Téranga qui s’étend par ailleurs à l’ensemble du territoire, à la sobriété sociale, douce et charmeuse, à la tradition culinaire, savante nourriture gustative qui a su s’approprier des saveurs venues d’ailleurs, tout en créant une gastronomie autonome. Toutes ces caractéristiques font de Saint-Louis du Sénégal une ville à part, une métropole mythique inspirée de beauté et de complexité culturelle.





La poétique saint-louisienne se retrouve bien évidemment dans la littérature, dans les arts et dans la musique. La localité de Saint-Louis est une véritable capitale artistique et culturelle tournée vers son patrimoine hybride mais très personnel.





L’ouvrage d’Alpha Amadou Sy, réédité une nouvelle fois car il est une référence de l’histoire culturelle et patrimoniale de Saint-Louis, est un véritable plaidoyer en faveur de la sauvegarde du patrimoine de la cité de Ndar. Si la ville se doit de préserver son histoire, elle peut le faire en s’accaparant des nouveaux enjeux contemporains, celui du maintien de son écosystème en particulier et en remettant au centre les indices traditionnels de la culture africaine.





À l’heure de la mondialisation et de la dérive de l’uniformisation occidentale, il est fondamental d’œuvrer pour la reconnaissance de l'altérité des cultures et de la diversité des trajectoires. Cet ouvrage, qui se propose de raconter l’histoire culturelle de la ville de Saint-Louis tournée vers son avenir, est un acte précieux pour engager la renaissance africaine à travers son patrimoine matériel, immatériel, symbolique et imaginaire.





Cet ouvrage est un témoignage puissant de la richesse de Saint-Louis du Sénégal. Formidablement écrit, dans une stylistique poétique impressionnante et utilisant un matériau très documenté, Alpha Amadou Sy nous ouvre les portes de la ville pour nous inviter à la découvrir, à la redécouvrir et à l’habiter le temps de notre lecture. Les images splendides de la ville se reflètent dans la lumière du fleuve et de l’océan, grâce à cette écriture brodée de beauté et d’émotions.





C’est en forgeant ainsi nos récits que se reforme notre héritage patrimonial qui s’est bâti au fil d’une histoire qu’il convient de convoquer en permanence.





L’imaginaire saint-louisien, Domou Ndar à l’épreuve du temps, essai, Alpha Amadou Sy, éditions L’Harmattan, Paris, 2014.



Amadou Elimane Kane est écrivain, poète.

Source : SENEPLUS





