CEDEAO : Le Sénégal sollicite l’appui de la Côte d’Ivoire pour le Général Birame Diop

Le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu lundi à Abidjan le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, venu solliciter le soutien ivoirien à la candidature du Général Birame Diop au poste de président de la Commission de la CEDEAO.





L'émissaire de Dakar a transmis un message écrit officiel du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, amorçant une campagne de consultations diplomatiques de haut niveau auprès des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette démarche vise à faire élire le Général sénégalais Birame Diop à la tête de l'organe exécutif de l'institution régionale.





Au-delà des enjeux communautaires, l’audience a permis aux deux dirigeants de passer en revue l'état de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, caractérisée par des liens de fraternité historiques.







Les autorités sénégalaises et ivoiriennes ont profité de cette rencontre pour réaffirmer leur convergence de vues concernant l'intégration ouest-africaine. Ils ont ainsi scellé leur engagement mutuel à intensifier les échanges économiques et politiques afin de consolider le processus d'intégration économique et de maintenir les mécanismes de stabilité, de paix et de développement au sein d'une zone sous-régionale confrontée à d'importants défis géopolitiques.





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