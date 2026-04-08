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CNES : Abdel Kader Ndiaye officiellement installé à la tête du patronat

Mercredi 8 Avril 2026 - 07:04

CNES : Abdel Kader Ndiaye officiellement installé à la tête du patronat
Abdel Kader Ndiaye a été installé dans ses fonctions de nouveau président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) hier mardi. La cérémonie de passation de service avec son prédecesseur Adama Lam s’est tenue ce mardi 7 avril au siège de l’organisation à Dakar. Ce passage de témoin marque un tournant stratégique pour l'un des piliers du patronat sénégalais.


Dans son discours d'investiture, le nouveau président Abdel Kader Ndiaye a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, dont Mansour Kama et Mor Talla Kane. Plaçant son mandat sous le signe de la souveraineté économique, il a dévoilé une feuille de route ambitieuse axée sur le renforcement du dialogue public-privé, l’unification du patronat et la promotion active du « Made in Sénégal ».


M. Ndiaye a également insisté sur l’urgence de l'apurement de la dette intérieure et de l'amélioration de l'accès au financement pour les PME nationales. « Nous devrons tout aller chercher par la force de notre unité », a-t-il lancé, appelant le secteur privé à une mobilisation sans précédent pour s'imposer comme le véritable moteur de la croissance nationale.


MS/NDARINFO

 

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