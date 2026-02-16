Connectez-vous
Candidature à l'ONU : Macky Sall sollicite officiellement l'appui du Sénégal

Lundi 16 Février 2026

L'avenir diplomatique de Macky Sall se joue désormais entre les murs du Palais de la République. Selon des informations révélées par Le Quotidien, l'ancien président a conditionné sa course vers le secrétariat général de l'ONU au soutien explicite de son pays.

Dans sa lettre adressée au président Diomaye Faye, il souligne avoir été sollicité par des "pays amis" pour porter cette candidature africaine au plus haut niveau de l'instance onusienne. Macky Sall aurait confié à ses proches qu'il renoncerait à ce projet sans l'aval des autorités actuelles du Sénégal.
 

Le silence persistant de l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, installe un suspense sur la position officielle du Sénégal. Alors que le sommet de l'Union africaine en Éthiopie devait être l'occasion de trancher cette candidature, les chefs d'État ont choisi de temporiser en renvoyant le sujet à une session ultérieure.

Ce report et l'absence de réponse de la présidence sénégalaise placent Macky Sall dans une position d'attente stratégique, alors que la succession d'Antonio Guterres commence à mobiliser les diplomaties mondiales.
 

MS/NDARINFO
 



