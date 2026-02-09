Connectez-vous
Saint-Louis : prolongation de l'appel à manifestation d'intérêt pour stages jeunes diplômés

Lundi 9 Février 2026

Saint-Louis : prolongation de l'appel à manifestation d'intérêt pour stages jeunes diplômés

Le Projet d'Appui à la Territorialisation des Politiques d'Insertion Professionnelle des Jeunes et des Femmes (PATIP-JF) a prolongé la date limite de soumission de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en position de stages des jeunes diplômés dans la région de Saint-Louis.
 

La nouvelle date de clôture a été fixée au 13 février 2026. Cet appel concerne la mise en position de stages des jeunes diplômés, y compris les personnes handicapées, dans les entreprises formelles, notamment les Micros, Petites et Moyennes Entreprises.
 

Les dossiers doivent être envoyés via le lien électronique : https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/FO2XrT8m. Cette plateforme numérique permet aux candidats de soumettre leurs manifestations d'intérêt de manière simplifiée.
 

Le projet PATIP-JF vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et des femmes dans la région de Saint-Louis. L'inclusion des personnes handicapées dans cet appel témoigne de la volonté d'une politique d'insertion inclusive et équitable.
 

Les entreprises formelles de la région, particulièrement les MPME, sont ainsi encouragées à accueillir ces jeunes stagiaires. Ces stages constituent une opportunité pour les jeunes diplômés d'acquérir une expérience professionnelle concrète et de faciliter leur intégration sur le marché du travail.
 

Le projet est porté par le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT), en partenariat avec l'Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD) et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement.
 

Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent contacter l'ARD de Saint-Louis au 33 961 83 99 ou par email à l'adresse ard@ardsl.sn .
 

Cette prolongation offre un délai supplémentaire aux jeunes diplômés et aux entreprises de la région pour se positionner et contribuer ainsi au renforcement de l'employabilité des jeunes dans la région de Saint-Louis.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
