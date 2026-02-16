Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

La Jama’atou Ibadou Rahmane pour l'adoption d'une loi "criminalisant sans équivoque l'homosexualité "

Lundi 16 Février 2026

La Jama’atou Ibadou Rahmane pour l'adoption d'une loi "criminalisant sans équivoque l'homosexualité "

La Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR) rompt le silence pour dénoncer la banalisation de l'homosexualité au Sénégal, y voyant une menace directe pour la cohésion sociale et la santé publique.

Dans son communiqué, l'organisation s'inquiète de la tournure prise par les récents dossiers judiciaires qui mêlent « actes contre nature », « association de malfaiteurs » et « transmission volontaire du VIH ». Invoquant les valeurs léguées par les devanciers, la JIR réclame des mesures radicales face à la diffusion de discours visant à légitimer ces pratiques.
 

Parmi ses recommandations phares, la JIR préconise l'adoption d'une loi criminalisant sans équivoque l'homosexualité et une application sans complaisance des sanctions pénales déjà en vigueur. Sur le plan social, elle suggère la mise en place de programmes de sensibilisation nationaux mobilisant l'école, la famille et la presse.

Tout en appelant à une vigilance citoyenne, l'organisation insiste sur une utilisation responsable des réseaux sociaux pour préserver l'honorabilité des citoyens et réaffirme son attachement indéfectible à une société sénégalaise fondée sur la vertu et la dignité.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026
SERVICES
24 HEURES

La Jama’atou Ibadou Rahmane pour l'adoption d'une loi "criminalisant sans équivoque l'homosexualité "

16/02/2026

Réseau Pierre Robert : Comment des talibés ont été sacrifiés dans des soirées à Saly

16/02/2026

"Fatwa" à Tivaouane : Comment Talla Diagne a réussi à fuir en Mauritanie

16/02/2026

"Je sais qui a pris l'argent" : Les révélations fracassantes de Thierno Alassane Sall sur l'Aser

16/02/2026

Enquête Abdoulaye Bâ : Un étudiant de Master 1 arrêté par la Sûreté urbaine

16/02/2026

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026