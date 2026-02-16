La Jama’atou Ibadou Rahmane pour l'adoption d'une loi "criminalisant sans équivoque l'homosexualité "

La Jama’atou Ibadou Rahmane (JIR) rompt le silence pour dénoncer la banalisation de l'homosexualité au Sénégal, y voyant une menace directe pour la cohésion sociale et la santé publique.



Dans son communiqué, l'organisation s'inquiète de la tournure prise par les récents dossiers judiciaires qui mêlent « actes contre nature », « association de malfaiteurs » et « transmission volontaire du VIH ». Invoquant les valeurs léguées par les devanciers, la JIR réclame des mesures radicales face à la diffusion de discours visant à légitimer ces pratiques.





Parmi ses recommandations phares, la JIR préconise l'adoption d'une loi criminalisant sans équivoque l'homosexualité et une application sans complaisance des sanctions pénales déjà en vigueur. Sur le plan social, elle suggère la mise en place de programmes de sensibilisation nationaux mobilisant l'école, la famille et la presse.



Tout en appelant à une vigilance citoyenne, l'organisation insiste sur une utilisation responsable des réseaux sociaux pour préserver l'honorabilité des citoyens et réaffirme son attachement indéfectible à une société sénégalaise fondée sur la vertu et la dignité.





MS/NDARINFO



