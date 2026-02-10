Connectez-vous
Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

Mardi 10 Février 2026

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

Le milieu de terrain international sénégalais, Pathé Ciss, a posé un acte de haute portée sociale ce mardi. En pleine période de turbulences dans les universités sénégalaises, marquées par le décès tragique d'un étudiant à l'UCAD, le footballeur a décidé d'apporter un soutien financier concret à la communauté estudiantine.
 

L'information a été révélée par un internaute sénégalais très actif sur le réseau social X (anciennement Twitter), qui sert de relais pour cette action humanitaire. Selon ses propos, le joueur du Rayo Vallecano a fait parvenir une « somme importante » destinée à soutenir les étudiants sur l'ensemble du territoire national, et non uniquement ceux de la capitale.
 

« Nous allons gérer ce montant de manière responsable afin qu'il parvienne aux véritables bénéficiaires », a assuré le destinataire des fonds. Ce geste de solidarité vise à soulager les pensionnaires des campus, dont beaucoup se retrouvent dans une situation de précarité extrême suite à la fermeture soudaine du campus social de l'UCAD et aux tensions persistantes dans les autres universités du pays comme l'UGB ou l'UASZ.
 

L'initiative de Pathé Ciss a été largement saluée sur les réseaux sociaux, où les internautes louent le patriotisme et l'empathie du "Lion". Alors que le monde universitaire est plongé dans le deuil et l'incertitude, ce soutien financier de la part d'une figure du sport national apporte un souffle de réconfort aux étudiants impactés par la crise.
 

MS/NDARINFO
 


