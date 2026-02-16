Réseau Pierre Robert : Comment des talibés ont été sacrifiés dans des soirées à Saly

Le démantèlement du réseau Pierre Robert marque un tournant majeur dans la lutte contre l'exploitation sexuelle au Sénégal. Selon les révélations du journal Libération, quatorze suspects ont déjà été arrêtés pour leur implication présumée dans un système criminel d'envergure transnationale.



Le groupe est accusé d'avoir recruté des enfants vulnérables, dont des talibés, pour les forcer à participer à des soirées gays organisées sur la Petite-Côte.



La Division spéciale de cybersécurité (DSC) mène actuellement une traque intensive pour identifier tous les participants à ces rencontres, grâce à l'exploitation de supports numériques compromettants. Les enquêteurs ont découvert que ce réseau ne se limitait pas au territoire national, mais opérait également suivant un mode opératoire similaire au Mali et au Maroc.





Cette affaire, qui souligne la vulnérabilité extrême de certains mineurs, continue de livrer ses secrets alors que la justice sénégalaise renforce ses moyens pour éradiquer ces réseaux de pédocriminalité.





MS/NDARINFO



