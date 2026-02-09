Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

Lundi 9 Février 2026

Le barrage d’accession au groupe mondial de la Coupe Davis entre le Maroc et la Colombie a basculé dans le chaos ce dimanche à l'USM Tennis Club de Casablanca. La rencontre s'est achevée dans une confusion totale suite à la victoire décisive du Colombien Nicolas Mejia face au Marocain Reda Bennani. Au terme d'un match intense en trois sets, le joueur sud-américain a célébré son succès par un geste provocateur, plaçant un doigt sur sa bouche pour intimer le silence au public local. Ce "chambrage" a immédiatement déclenché une altercation généralisée entre les joueurs, les staffs et les spectateurs.
 

L'hostilité a rapidement gagné les tribunes, où des scènes de débordements inhabituelles pour le tennis ont éclaté. Des projectiles, notamment des bouteilles, ont été jetés sur la terre battue, tandis que certains spectateurs ont tenté de forcer l'entrée du court pour en découdre. La situation est devenue si périlleuse que la délégation colombienne a dû être évacuée sous escorte policière jusqu'à son hôtel afin d'assurer sa sécurité. Ces incidents, plus fréquents dans les stades de football, viennent ternir une rencontre qui devait initialement consacrer une performance sportive de haut niveau.
 

Pour sa défense, Nicolas Mejia a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour justifier son attitude, la qualifiant de réponse à un environnement hostile. Bien qu'il concède que sa célébration manquait d'élégance, le 177e mondial affirme avoir été la cible d'insultes constantes visant sa personne, son équipe et sa famille tout au long de la partie. Il dément toutefois avoir proféré la moindre injure envers le camp adverse ou le public, soulignant la pression extrême subie sur le court lors de ce duel décisif.
 

MS/NDARINFO


