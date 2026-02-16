"Fatwa" à Tivaouane : Comment Talla Diagne a réussi à fuir en Mauritanie

La cité religieuse de Tivaouane affiche une position radicale face aux questions de mœurs. Un mouvement local, Taxawu Tivaouane, s'est mobilisé pour exiger une criminalisation stricte de l'homosexualité, allant jusqu'à évoquer une "fatwa" contre les contrevenants aux valeurs de la ville, note l'Informateur dans sa Une de ce lundi.



Cette levée de boucliers survient alors que Talla Diagne, une figure connue du milieu, a échappé de peu à une interpellation dans la ville sainte pour se réfugier en Mauritanie.





L'offensive ne se limite pas à Tivaouane. Les forces de sécurité ont multiplié les coups de filet sur l'axe Dakar-Saly, aboutissant à l'arrestation de quatre nouveaux suspects.



Cette pression sécuritaire accrue s'inscrit dans un contexte national de délégation judiciaire visant à démanteler les réseaux liés aux actes contre nature et à la transmission volontaire de maladies. Les populations locales, en phase avec les mouvements religieux, appellent à une vigilance renforcée pour préserver la sacralité des lieux.





