Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Fatwa" à Tivaouane : Comment Talla Diagne a réussi à fuir en Mauritanie

Lundi 16 Février 2026

"Fatwa" à Tivaouane : Comment Talla Diagne a réussi à fuir en Mauritanie

La cité religieuse de Tivaouane affiche une position radicale face aux questions de mœurs. Un mouvement local, Taxawu Tivaouane, s'est mobilisé pour exiger une criminalisation stricte de l'homosexualité, allant jusqu'à évoquer une "fatwa" contre les contrevenants aux valeurs de la ville, note l'Informateur dans sa Une de ce lundi.

Cette levée de boucliers survient alors que Talla Diagne, une figure connue du milieu, a échappé de peu à une interpellation dans la ville sainte pour se réfugier en Mauritanie.
 

L'offensive ne se limite pas à Tivaouane. Les forces de sécurité ont multiplié les coups de filet sur l'axe Dakar-Saly, aboutissant à l'arrestation de quatre nouveaux suspects.

Cette pression sécuritaire accrue s'inscrit dans un contexte national de délégation judiciaire visant à démanteler les réseaux liés aux actes contre nature et à la transmission volontaire de maladies. Les populations locales, en phase avec les mouvements religieux, appellent à une vigilance renforcée pour préserver la sacralité des lieux.
 

MS


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.