Carrière : Wave Mobile Money, ONG et Banques recrutent à Dakar

Le marché de l'emploi s'active au Sénégal avec la publication d'une trentaine de nouvelles opportunités d'embauche dans des secteurs porteurs comme le BTP, la finance, la logistique et l'agroalimentaire. Voici la liste des postes à pourvoir publiée ce jour :





CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC SÉNÉGAL)

L'institution recrute massivement plusieurs profils de cadres et de techniciens :



01 Directeur des Études et Offres

01 Responsable des Études et Offres

01 Ingénieur de Projets Bâtiments

01 Ingénieur de Projets Infrastructures VRD

01 Comptable matière

01 Responsable parc matériel

01 Responsable RH

09 Agents (profils divers)



BANQUE, ASSURANCE & FINANCE

CGF Bourse : 01 Gestionnaire de Portefeuille

SUNU Assurances Vie : Des Conseillers en Assurance Vie

Azalaï Hôtels : 01 Comptable et 01 Assistant Chef Comptable



TÉLÉCOMS, FINTECH & DIGITAL

Wave Mobile Money : 01 Superviseur de la distribution marchande (Merchant Account Supervisor)

Yas Sénégal : 01 Specialist HVC, Roaming & International

Myfavagency : 01 Stagiaire Communication & Marketing Digital

Eureka Consulting : 01 Spécialiste Marketing et Communication



ONG & ORGANISATIONS INTERNATIONALES

FHI 360 : 01 Conseiller technique régional STRIDES

Humanité & Inclusion (HI) : 01 Prestataire IT et 01 Auditeur SYCEBNL

Plan International : 01 Pole Manager

IFRC (Croix-Rouge) : 01 Officer, Livelihoods & Resilience

Welthungerhilfe : 01 Global Media & Communication Manager



INDUSTRIE, COMMERCE & SERVICES