Carrière : Wave Mobile Money, ONG et Banques recrutent à Dakar

Le marché de l'emploi s'active au Sénégal avec la publication d'une trentaine de nouvelles opportunités d'embauche dans des secteurs porteurs comme le BTP, la finance, la logistique et l'agroalimentaire. Voici la liste des postes à pourvoir publiée ce jour :
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC SÉNÉGAL)
L'institution recrute massivement plusieurs profils de cadres et de techniciens :
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01 Directeur des Études et Offres
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01 Responsable des Études et Offres
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01 Ingénieur de Projets Bâtiments
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01 Ingénieur de Projets Infrastructures VRD
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01 Comptable matière
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01 Responsable parc matériel
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01 Responsable RH
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09 Agents (profils divers)
BANQUE, ASSURANCE & FINANCE
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CGF Bourse : 01 Gestionnaire de Portefeuille
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SUNU Assurances Vie : Des Conseillers en Assurance Vie
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Azalaï Hôtels : 01 Comptable et 01 Assistant Chef Comptable
TÉLÉCOMS, FINTECH & DIGITAL
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Wave Mobile Money : 01 Superviseur de la distribution marchande (Merchant Account Supervisor)
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Yas Sénégal : 01 Specialist HVC, Roaming & International
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Myfavagency : 01 Stagiaire Communication & Marketing Digital
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Eureka Consulting : 01 Spécialiste Marketing et Communication
ONG & ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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FHI 360 : 01 Conseiller technique régional STRIDES
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Humanité & Inclusion (HI) : 01 Prestataire IT et 01 Auditeur SYCEBNL
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Plan International : 01 Pole Manager
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IFRC (Croix-Rouge) : 01 Officer, Livelihoods & Resilience
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Welthungerhilfe : 01 Global Media & Communication Manager
INDUSTRIE, COMMERCE & SERVICES
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Salimto Invest : 01 Comptable & Assistant administratif, 01 Responsable commercial et 01 Ingénieur technicien
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Axil Hotels : 02 Commis de Cuisine
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USSEIN : Des enquêteurs de terrain
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COMI : 01 Administrateur comptable
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MBS : 01 Interprète Bilingue Chinois
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Kawthar Luxury Properties : 06 Agents
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Myriad : 01 People Operations Specialist
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Top Management 24 : 01 Technicien opérationnel injection plastique et 01 Commercial