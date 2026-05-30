Sénégal : Le FDR exige " la démission immédiate et sans condition" d'Ousmane Sonko.

Le Front pour la Défense de la République (FDR) est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de « coup d'État parlementaire » après l'installation d'Ousmane Sonko au perchoir.



La Conférence des Leaders de cette coalition d'opposition qualifie la séquence du mardi 26 mai 2026 de complot exécuté de sang-froid par la majorité mécanique de PASTEF."





Selon les termes du texte daté du 29 mai, le camp au pouvoir aurait orchestré depuis près d'un an des réformes législatives biaisées — notamment à travers les modifications successives des articles 15, 56 et 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale — dans l'unique but de contourner la Constitution et l’article LO172 du Code électoral pour offrir, en urgence, une immunité parlementaire à leur leader face à de présumées investigations en cours.





Face à ce qu’il considère comme une entreprise de sabordage de l’État de droit et un rabaissement des institutions républicaines, le FDR exige la démission immédiate et sans condition d'Ousmane Sonko. Fustigeant le premier discours du nouveau président du Parlement, accusé de s'exprimer au nom d'une faction partisane plutôt que de la Nation, la conférence des leaders appelle les forces vives, les intellectuels, ainsi que les autorités religieuses et coutumières à organiser une riposte citoyenne à la hauteur du préjudice subi par la démocratie sénégalaise.



Pour l'opposition, cette mobilisation générale reste l'unique voie pour sauvegarder le pacte républicain et préserver la paix civile contre l'accaparement de tous les pouvoirs par le parti majoritaire.





SN/NDARINFO





