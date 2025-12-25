Casamance : Diomaye boucle cinq jours de tournée économique et réaffirme son engagement

Le Président de la République a quitté Cap Skirring pour Dakar, à l'issue d'une tournée économique de cinq jours dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Cette immersion présidentielle en Casamance aura été marquée par des annonces majeures et des rencontres au plus près des populations.
Une tournée riche en rencontres et visites de terrain
Cette tournée de terrain a été marquée par des visites de projets structurants, des rencontres avec les populations, les élus locaux, les acteurs économiques, les autorités religieuses et coutumières, ainsi que par des échanges avec les Forces de défense et de sécurité.
À travers cette immersion, le Chef de l'État a réaffirmé sa volonté de consolider la paix, de désenclaver durablement les territoires, de relancer l'économie locale et d'accélérer la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan Diomaye pour la Casamance, au service du développement équilibré et du bien-être des populations.
Des annonces concrètes pour la Casamance
Durant ces cinq jours, le président Bassirou Diomaye Faye a notamment inauguré le lycée Nation-Armée de Ziguinchor (10,1 milliards FCFA), lancé les travaux de routes stratégiques, annoncé l'agropole Sud (109 milliards FCFA), rencontré les acteurs de la paix, et supervisé l'avancement de projets d'infrastructures majeures pour le désenclavement de la région.
Cette tournée s'inscrit dans une démarche de gouvernance de proximité, fondée sur l'écoute, l'action et le suivi rigoureux des engagements pris. Le Chef de l'État a ainsi démontré que le Plan Diomaye pour la Casamance ne reste pas qu'un document, mais se traduit par des investissements massifs et des réalisations concrètes sur le terrain.
Le retour du président à Dakar marque la fin d'une séquence intense de terrain, mais le début de la mise en œuvre opérationnelle des projets annoncés durant cette tournée historique en Casamance, région longtemps en marge du développement et aujourd'hui au cœur des priorités gouvernementales.
