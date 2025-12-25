Casamance : Diomaye boucle cinq jours de tournée économique et réaffirme son engagement

Cette tournée s'inscrit dans une démarche de gouvernance de proximité, fondée sur l'écoute, l'action et le suivi rigoureux des engagements pris. Le Chef de l'État a ainsi démontré que le Plan Diomaye pour la Casamance ne reste pas qu'un document, mais se traduit par des investissements massifs et des réalisations concrètes sur le terrain.



