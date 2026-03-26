Casier judiciaire et nationalité en ligne : Ce qu'il faut savoir sur e-Senegal

Le gouvernement du Sénégal a franchi une étape décisive dans sa transition digitale avec le lancement officiel, en mars 2026, de la plateforme « e-Senegal ». Conçu comme un guichet unique en ligne pour les citoyens et les entreprises, ce portail numérique vise à centraliser et à simplifier l'accès aux services publics.



Les usagers peuvent désormais effectuer plusieurs démarches administratives courantes à distance — telles que la demande de casier judiciaire ou de certificat de nationalité — sans l'obligation de se déplacer physiquement dans les ministères et tribunaux.





Reposant sur l'interopérabilité et l'interconnexion sécurisée des différents ministères, « e-Senegal » permet de suivre l'avancement des dossiers en temps réel tout en réduisant drastiquement les délais de traitement et les files d'attente. Ce grand saut technologique s’inscrit dans le cadre du programme global de modernisation de l’État (« New Deal technologique ») pour garantir transparence, traçabilité et efficacité du service public.



Accessible via le web, le portail verra son offre de services s'élargir progressivement au fil des prochains mois pour couvrir l'intégralité des formalités administratives nationales.





MS/NDARINFO



