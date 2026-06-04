Centenaire d’Abdoulaye Wade : El Malick Ndiaye porte la voix d'Ousmane Sonko

Le parlementaire a été officiellement mandaté par le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour porter la voix de l'institution lors de cet hommage républicain. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en présence de nombreuses personnalités politiques et de la société civile.





Dans son message, l'émissaire de l'hémicycle a déclaré : « J’ai pris part, ce jeudi 4 juin, à la cérémonie officielle commémorant le centenaire de la naissance du Président Abdoulaye Wade, organisée sous la présidence effective de SEM Bassirou Diomaye Faye. Représentant le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, j’ai eu l’honneur de prendre part à cet hommage républicain rendu à l’une des figures majeures de l’histoire politique du Sénégal ».





Il a poursuivi en soulignant la portée historique de l'événement : « Cette commémoration a permis de saluer le parcours exceptionnel du Président Abdoulaye Wade, sa contribution à l’enracinement de la démocratie, à la promotion des libertés publiques, à l’alternance démocratique de 2000 ainsi que son engagement constant en faveur de l’unité africaine. À travers cette célébration, la Nation rend hommage à un homme d’État dont l’héritage demeure profondément inscrit dans notre mémoire collective et dans l’histoire politique de l’Afrique ».





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