Politique : Aminata Mbengue Ndiaye tape sur la table face aux frondeurs du PS

Le Parti socialiste sénégalais traverse une nouvelle zone de turbulences après la tenue d’une rencontre non officielle organisée par certains responsables et militants.





Dans un communiqué publié ce mercredi, la Secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, a exprimé son inquiétude face à cette réunion menée en dehors des cadres officiels et sans l’aval des instances compétentes, en contradiction directe avec les textes du PS.





La responsable socialiste a notamment pointé du doigt des discussions autour d’un projet dénommé « Duundal Sénégal », précisant fermement que cette initiative n’a jamais été validée par les organes dirigeants.





Estimant que ces initiatives parallèles risquent de semer la confusion et de fragiliser la phase de relance et de réorganisation du parti, Aminata Mbengue Ndiaye a rappelé que le PS repose sur des principes de concertation et de discipline. Afin de faire toute la lumière sur cette affaire, la direction a annoncé l’ouverture de consultations avec les structures concernées.



Ces échanges déboucheront sur une réunion des instances compétentes chargées d’évaluer les faits et d’en tirer les conséquences éventuelles, tout en privilégiant le dialogue et la responsabilité des militants.





MS/ndarinfo





