Sénégal : Premier Conseil des ministres pour l'équipe d'Al Aminou Lô ce vendredi

Le premier Conseil des ministres du gouvernement dirigé par Al Aminou Lô se tiendra ce vendredi, marquant la première apparition officielle et l'entrée en fonction des nouveaux membres de l'équipe gouvernementale.





Cette rencontre au sommet, dont le calendrier initial a été réajusté, suscite de nombreuses attentes quant aux orientations politiques et administratives du pays. Après le remaniement ministériel marqué par le départ notable de plusieurs ministres issus des rangs de PASTEF, l'on se demande si cette session sera le théâtre d’une vague importante de limogeages et de nominations à de hauts postes stratégiques de l’État.



En tout état de cause, cette première réunion du Gouvernement s'annonce décisive et permettra de dessiner précisément les contours ainsi que la nouvelle ligne directrice de la gouvernance.





MS/ndarinfo



