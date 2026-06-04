PASTEF : L’Administrateur du FHS exprime un " soutien indéfectible " à Moussa Bala Fofana.

L’Administrateur du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), Ibrahima Diop, responsable à PASTEF/Saint-Louis, a adressé jeudi un message de soutien et de fidélité au ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, au lendemain de sa démission de cette mouvance politique.





M. Diop a tenu à réaffirmer sa « confiance », son « respect » et sa « loyauté » envers son ministre de tutelle. Cette sortie intervient dans un climat de fortes tensions politiques, après que le ministre de l'Urbanisme a choisi de privilégier ses charges républicaines face aux exigences partisanes dictées par la direction de PASTEF.





« Les choix que vous avez posés relèvent de votre conscience et de votre sens du devoir, et je tiens à vous assurer de mon soutien indéfectible », a écrit l'administrateur du FHS, saluant au passage l’attachement constant du ministre à « l’intérêt général et au service de la Nation ».





Moussa Bala Fofana, reconduit pour la troisième fois au sein de l'attelage gouvernemental par le Président Bassirou Diomaye Faye, avait acté son divorce avec sa famille politique d'origine en réponse aux récentes vœux de clarification d'Ousmane Sonko. L'ancien cadre de PASTEF avait alors rappelé qu’« un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie ».





L'administrateur du FHS assure qu'il demeurait fermement aux côtés du ministre pour « contribuer à la réussite des importantes missions » dévolues au logement et à l'aménagement du territoire au Sénégal.





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