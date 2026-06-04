Moussa Bala Fofana démissionne de PASTEF : " j’ai agi en toute liberté "

Moussa Bala Fofana, reconduit au poste de Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, a officialisé sa démission du parti PASTEF–Les Patriotes.





Répondant avec franchise aux vœux de clarification d'Ousmane Sonko — qui reprochait à certains ministres de ne pas suivre les orientations du parti —, le ministre assume un choix de conscience en déclarant : « Oui, j’ai agi en toute liberté et à titre personnel ».





Privilégiant le parachèvement des chantiers profonds de son département ministériel et son devoir envers la Nation face aux logiques partisanes, il scelle son indépendance politique tout en réaffirmant sa loyauté et sa gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour sa confiance renouvelée pour la troisième fois au sein de l'attelage gouvernemental.







Devant les citoyens, Moussa Bala Fofana a tenu à faire une mise au point solennelle en jurant au nom d’Allah que le Chef de l'État ne lui avait jamais parlé de projet politique.





Tout en réitérant des propos fraternels envers Ousmane Sonko, qu'il qualifie de grand frère et de compagnon de lutte, le ministre indique avoir pris cette décision de rupture en son âme et conscience pour honorer les promesses faites au peuple sénégalais en 2024, rappelant qu'« un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie ».





MS/ndarinfo

