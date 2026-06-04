Diomaye Faye au centenaire de Wade : « L'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi »

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a livré un hommage empreint de respect, mais aussi porteur d'un message politique, lors de la célébration du centenaire du président Abdoulaye Wade ce jeudi à Dakar.





Devant un parterre d'invités, il a salué l'héritage de l'ancien président tout en mettant en avant les valeurs de patience, de résilience et de dépassement des clivages qui ont marqué son parcours. Le président de la République a notamment déclaré à l'endroit de son aîné : « Vous nous avez appris que l'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi et qu'il peut même devenir le partenaire du lendemain ». Cette affirmation trouve un écho particulier dans un contexte politique national souvent marqué par les tensions et les antagonismes.





Bassirou Diomaye Faye a surtout insisté sur la nécessité absolue de préserver l'unité nationale au-dessus des divergences partisanes, rappelant la leçon de l'ancien chef d'État selon laquelle aucune querelle ne mérite que l'on déchire le pays en commun.





Présentant Abdoulaye Wade comme un homme d'État inspirant qui n'a jamais désespéré du Sénégal, le chef de l'État a souligné sa faculté à rester ferme dans ses convictions sans céder à l'amertume ni à la haine. « On peut tenir bon sans se durcir et continuer d'aimer profondément un pays qui vous éprouve », a-t-il affirmé, lançant un vibrant appel à l'apaisement et au rassemblement dans le débat politique sénégalais.





MS/ndarinfo



