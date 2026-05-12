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Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage national décalé aux 4 et 5 juin, Kébémer entre en scène

Mardi 12 Mai 2026 - 07:30

Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage national décalé aux 4 et 5 juin, Kébémer entre en scène

Le Sénégal s’apprête à célébrer un monument de son histoire politique : les 100 ans du Président Abdoulaye Wade. Initialement prévues pour le 29 mai, date marquant jour pour jour sa naissance, les festivités officielles de cet hommage national ont été décalées. Selon les dernières informations, le grand rendez-vous est désormais fixé aux 4 et 5 juin prochain, une période qui sera dédiée à la célébration du parcours exceptionnel de celui que ses partisans surnomment affectueusement le « Pape du Sopi ».
 

Parallèlement au programme national piloté par l'État et ses proches, la ville de Kébémer, berceau natal de l’ancien chef de l’État, se prépare à vivre un moment historique. L’annonce a été faite par le député-maire de la localité, Lamine Thiam, lors de son passage sur le plateau de l’émission « En vérité » de Radio Sénégal International (RSI). L’édile a confirmé que sa commune ne comptait pas rester en marge de cet événement et prépare une célébration propre à la hauteur de l'illustre fils du terroir.
 

L’édile de Kébémer, cité par le journal L’Observateur, a souligné que cette mobilisation exceptionnelle vise à magnifier le « rôle central de Wade dans l’évolution démocratique du pays ». Abdoulaye Wade, qui a présidé aux destinées du Sénégal de 2000 à 2012, est perçu par beaucoup comme l'architecte du pluralisme politique et des grands chantiers de modernisation. À Kébémer, l'effervescence est déjà palpable pour rendre un hommage vibrant à l'homme qui a porté les couleurs de la ville jusqu'au sommet de l'État.
 

MS/NDARINFO
 



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