NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Fouta : Farba Ngom signe son retour et lance une campagne mondiale pour Macky Sall à l’ONU

Mardi 12 Mai 2026 - 06:40

Fouta : Farba Ngom signe son retour et lance une campagne mondiale pour Macky Sall à l’ONU

Libéré après 14 mois de détention à la faveur d’une liberté provisoire, Farba Ngom a effectué un retour remarqué ce week-end dans son fief du Fouta. Accueilli avec ferveur par ses partisans, le député-maire des Agnam a tenu à lever toute équivoque sur son positionnement politique après cette longue épreuve carcérale. Dans des propos rapportés par le journal L’Observateur, il a réaffirmé avec force son ancrage au sein de l’Alliance pour la République (APR), se déclarant plus que jamais fidèle à son mentor.
 

Le parlementaire n'a pas seulement affiché sa loyauté, il a également lancé une véritable offensive diplomatique depuis les terres du Ngalou. Évoquant les ambitions internationales de l'ancien président, Farba Ngom a plaidé pour que Macky Sall succède à Antonio Guterres au poste de Secrétaire général des Nations unies. Selon lui, l'expertise et le parcours du chef de l'APR en font le candidat naturel pour diriger l'organisation mondiale.
 

Pour soutenir ce projet d'envergure, le maire des Agnam a appelé à une mobilisation spirituelle et nationale. « Je demande à tous les hommes de Dieu, aux chefs religieux et coutumiers, ainsi qu’à tous les Sénégalais, de prier pour qu’il accède au poste de secrétaire général des Nations unies. Il le mérite », a-t-il clamé. Ce retour sur le terrain marque ainsi le début d'une nouvelle séquence politique pour l'APR, qui semble vouloir repositionner son leader sur l'échiquier mondial tout en reprenant pied dans ses bastions historiques.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Déclaration de patrimoine : L’OFNAC épingle 558 récalcitrants, dont des membres du gouvernement

12/05/2026

Thiès : Le mystère de la disparition de Lamine Ndiaye reste entier après des fouilles infructueuses

12/05/2026

Fouta : Farba Ngom signe son retour et lance une campagne mondiale pour Macky Sall à l’ONU

12/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Dossier tentaculaire à Keur Massar : Le téléphone d'Asse Dione livre ses complices, déjà près de 100 arrestations

12/05/2026

Jubbanti An II : La "Méthode Sonko" ou le pari de la souveraineté sans le FMI

12/05/2026