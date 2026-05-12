Fouta : Farba Ngom signe son retour et lance une campagne mondiale pour Macky Sall à l’ONU

Libéré après 14 mois de détention à la faveur d’une liberté provisoire, Farba Ngom a effectué un retour remarqué ce week-end dans son fief du Fouta. Accueilli avec ferveur par ses partisans, le député-maire des Agnam a tenu à lever toute équivoque sur son positionnement politique après cette longue épreuve carcérale. Dans des propos rapportés par le journal L’Observateur, il a réaffirmé avec force son ancrage au sein de l’Alliance pour la République (APR), se déclarant plus que jamais fidèle à son mentor.





Le parlementaire n'a pas seulement affiché sa loyauté, il a également lancé une véritable offensive diplomatique depuis les terres du Ngalou. Évoquant les ambitions internationales de l'ancien président, Farba Ngom a plaidé pour que Macky Sall succède à Antonio Guterres au poste de Secrétaire général des Nations unies. Selon lui, l'expertise et le parcours du chef de l'APR en font le candidat naturel pour diriger l'organisation mondiale.





Pour soutenir ce projet d'envergure, le maire des Agnam a appelé à une mobilisation spirituelle et nationale. « Je demande à tous les hommes de Dieu, aux chefs religieux et coutumiers, ainsi qu’à tous les Sénégalais, de prier pour qu’il accède au poste de secrétaire général des Nations unies. Il le mérite », a-t-il clamé. Ce retour sur le terrain marque ainsi le début d'une nouvelle séquence politique pour l'APR, qui semble vouloir repositionner son leader sur l'échiquier mondial tout en reprenant pied dans ses bastions historiques.





MS/NDARINFO



