Thiès : Le mystère de la disparition de Lamine Ndiaye reste entier après des fouilles infructueuses

Neuf ans après la disparition suspecte de Lamine Ndiaye, l'espoir de retrouver une trace du disparu s'est de nouveau envolé. Les fouilles intensives entamées ce samedi dans l'enceinte de l'école élémentaire Darou Salam de Thiès n'ont malheureusement rien donné. Les enquêteurs, qui espéraient exhumer des indices ou des restes permettant de faire avancer le dossier, sont repartis bredouilles, laissant la famille et les proches dans une attente insoutenable.





Cette étape cruciale de l'enquête n'a pas permis de confirmer les soupçons qui pesaient sur les lieux. En conséquence, les deux suspects qui avaient été interpellés dans le cadre de ces nouvelles investigations ont été remis en liberté à ce stade de la procédure. Faute d'indices concordants et de preuves matérielles suffisantes pour maintenir leur détention, le juge a ordonné leur relaxe, tout en poursuivant l'information judiciaire.





Le mystère persiste donc autour du sort de Lamine Ndiaye, dont la trace s'est perdue il y a près d'une décennie. Malgré les efforts des services de police et l'ouverture de nouvelles pistes, l'absence de corps ou de preuves techniques ralentit considérablement la résolution de cette affaire devenue emblématique à Thiès. Pour les enquêteurs, le défi reste de briser le silence qui entoure cette disparition pour enfin apporter des réponses à une famille qui refuse d'abandonner.





MS/NDARINFO



