Cheikh "Dall", l'artisan de Guédiawaye derrière les chaussures virales du Palais

Les internationaux sénégalais ont offert une démonstration maîtrisée d’élégance et d’identité culturelle lors de la remise du drapeau national. Reçus au Palais de la République par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye ce 25 mai 2026, les Lions de la Teranga se sont présentés dans de raffinés ensembles traditionnels trois pièces.



Mais au-delà des tuniques sobres qui ont captivé l’attention du public, un détail a particulièrement enflammé les réseaux sociaux : les chaussures officielles de la délégation. Marqués du logo de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ces souliers modernes et élégants possèdent la particularité d'être entièrement fabriqués au Sénégal, matérialisant l'ambition du consommer local au plus haut sommet de l'État.





Derrière cette création devenue virale se trouve l'artisan Cheikh Mbacké Thiam, plus connu sous le pseudonyme de Cheikh “Dall”.



Basé à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, ce créateur s’est imposé au fil des années comme l’un des visages incontournables du “Made in Sénégal” appliqué à la chaussure. Formé initialement à la cordonnerie auprès de son grand frère au sein du cadre familial, il a su développer progressivement sa propre identité stylistique en combinant le cuir de haute qualité, les finitions artisanales et les inspirations africaines contemporaines. Son atelier, resté volontairement loin des circuits des grandes maisons de mode, est aujourd'hui le berceau d'une esthétique urbaine enracinée dans la culture locale.





La consécration de ses modèles par l'équipe nationale marque un tournant symbolique majeur pour l'artisanat d'art sénégalais. La signature de Cheikh "Dall" repose sur un défi technique et esthétique : produire des souliers capables de rivaliser directement avec les standards internationaux les plus exigeants tout en revendiquant une identité culturelle forte. En voyant les cadres de la sélection arborer ses œuvres dans un cadre aussi solennel et institutionnel, l'artisan de Guédiawaye valide son pari fou. À travers ce coup de projecteur mondial, c’est tout le potentiel d'un artisanat local ambitieux et structuré qui s'est invité avec fierté sur le tapis rouge du Palais présidentiel.





MS/NDARINFO



