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Code électoral : l'Assemblée confirme le texte du 28 avril par une écrasante majorité

Samedi 9 Mai 2026 - 13:49

Code électoral : l'Assemblée confirme le texte du 28 avril par une écrasante majorité

L'Assemblée nationale a définitivement adopté, ce samedi 9 mai 2026, le texte de loi modifiant le Code électoral. Lors de cette séance de seconde délibération, convoquée pour stabiliser le cadre législatif après un couac administratif initial, les députés ont confirmé la version délibérée le 28 avril dernier.


Ce vote marque une étape cruciale pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, notamment les articles L.29 et L.30, qui redéfinissent les critères d'éligibilité au Sénégal.

 

Le scrutin a révélé une large adhésion parlementaire. Sur les 165 votants, la réforme a recueilli 127 voix pour, dont 35 exprimées par procuration. Face à cette majorité massive, l'opposition n'a pu mobiliser que 5 voix contre, tandis qu'aucune abstention n'a été enregistrée. Ce résultat sans appel témoigne de la solidité du bloc de la majorité présidentielle autour des réformes portées par le Pastef.

 

Cette confirmation met fin à la polémique sur la "double version" du texte qui avait conduit le Président Bassirou Diomaye Faye à solliciter une seconde lecture. En sécurisant juridiquement le document, l'Assemblée ouvre désormais la voie à une promulgation rapide. Le texte, qui introduit notamment le principe de rétroactivité pour certaines condamnations, pourrait réintégrer plusieurs acteurs politiques de premier plan dans le jeu électoral dès les prochaines échéances.

 

Malgré les contestations procédurales soulevées par le groupe Takku Wallu avant la séance, la célérité de cette adoption permet de respecter le calendrier législatif d'urgence. Le texte définitif sera transmis dans les prochaines heures à la Présidence de la République pour signature.
 

MS/NDARINFO

 



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