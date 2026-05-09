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Parcelles Assainies : coup de filet policier à la Cité Mixta, 6 femmes présentées au parquet

Samedi 9 Mai 2026 - 09:58

Parcelles Assainies : coup de filet policier à la Cité Mixta, 6 femmes présentées au parquet

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a mené une opération de sécurisation d’envergure ce vendredi 8 mai 2026. Cette intervention a conduit à l’interpellation de six femmes pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment non-inscription au fichier sanitaire, racolage, trouble à l’ordre public et vagabondage. Ces arrestations font suite à une multiplication de plaintes de la part des riverains de la Cité Mixta, excédés par les agissements et les nuisances sonores dans le quartier.
 

Parmi les personnes mises en cause, les enquêteurs ont identifié des profils déjà bien connus des services de police. L’une des suspectes, récidiviste, avait déjà été déférée en novembre 2025 pour les mêmes faits. Elle se distingue par une attitude rebelle, multipliant les cris et les propos outrageants envers les agents lors de ses passages au poste de police. Une autre est soupçonnée de mener des manœuvres frauduleuses consistant à soutirer de l'argent à ses partenaires avant de provoquer des altercations avec l’aide d’une complice pour faciliter sa fuite.


Le rapport de police souligne que ces individus sont incapables de présenter les documents réglementant leur activité de prostitution, tels que le carnet sanitaire obligatoire. Leurs antécédents font état de nombreuses interpellations pour ivresse publique manifeste et vérification d'identité. L'absence de régularisation sanitaire constitue, selon les autorités, un risque de santé publique majeur qui justifie la fermeté des interventions actuelles dans cette zone résidentielle.
 

À l’issue de leur période de garde à vue, les six suspectes ont toutes été déférées au parquet de Dakar. Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large de l'administration policière de restaurer la quiétude des habitants de la Cité Mixta et des Parcelles Assainies, confrontés à une dégradation du cadre de vie. 
 

MS/NDARINFO
 



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