Prison de Foundiougne : la DGAP dément le suicide d'une femme et précise les faits

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP) a apporté un démenti formel, ce vendredi 8 mai 2026, aux informations circulant dans certains médias concernant le suicide d'une femme détenue à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Foundiougne. Dans un communiqué publié à Dakar, l'administration précise qu'aucun cas de ce genre n'a été enregistré. Pour couper court aux rumeurs, la DGAP souligne qu'il n'existe actuellement « aucune femme écrouée » au sein de cet établissement pénitentiaire.





L'administration pénitentiaire a cependant tenu à clarifier la situation concernant un décès réel survenu récemment. Il s'agit d'un détenu de sexe masculin, placé en détention provisoire, et non d'un condamné à une lourde peine de 20 ans comme l'avaient avancé certaines sources. Le décès est survenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2026, non pas dans l'enceinte de la prison, mais au district sanitaire de Foundiougne où l'homme avait été admis.





Face à la sensibilité de l'affaire, une enquête a été immédiatement ouverte. La DGAP indique que les circonstances exactes de ce décès « sont actuellement en cours d’investigation ». Cette mise au point vise à rassurer l'opinion publique sur la gestion des détenus et à stopper la propagation de détails erronés qui pourraient nuire à la sérénité des institutions judiciaires et pénitentiaires du pays.







MS/NDARINFO

