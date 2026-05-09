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Division Cybersécurité : La chute de la séductrice Facebook Aminata Coulibaly.

Samedi 9 Mai 2026 - 07:45

Division Cybersécurité : La chute de la séductrice Facebook Aminata Coulibaly.

Aminata Coulibaly, une jeune femme qui utilisait les réseaux sociaux pour piéger ses victimes, a été interpellée par les éléments de la Division Spéciale de Cybersécurité (DSC). Son mode opératoire, d'une audace singulière, consistait à séduire des hommes sur Facebook avant de les séquestrer et de les dépouiller lors de leurs rencontres physiques.
 

Le piège se refermait généralement au moment le plus intime. Selon les premiers éléments de l'enquête révélés par le journal Libération, Aminata Coulibaly, une fois dans la chambre de ses victimes, prétextait une envie soudaine d'aller aux toilettes en plein acte sexuel. En profitant de ce moment d'inattention, elle s'éclipsait de la pièce, enfermait son partenaire à double tour de l'extérieur, puis s'emparait de tous les objets de valeur à portée de main avant de prendre la fuite.
 

À ce stade de l'instruction, deux victimes ont été formellement identifiées. Ces hommes, restés impuissants derrière une porte verrouillée, ont déclaré avoir perdu des téléphones portables ainsi que d'importantes sommes d'argent. La DSC soupçonne cependant l'existence d'autres victimes qui, par pudeur ou crainte du ridicule, n'auraient pas encore osé porter plainte contre leur "conquête" virtuelle.
 

MS/NDARINFO



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