Concessions énergétiques : TAS veut des résiliations au Sénégal

Thierno Alassane Sall affirme que des milliards de francs CFA mobilisés pour l'électrification rurale au Sénégal auraient en réalité bénéficié à des opérateurs déployant leur activité dans plusieurs États voisins, selon des propos rapportés par Dakaractu.





Le responsable politique lie ce constat à l'architecture des concessions confiées à des sociétés privées depuis le milieu des années 2000. Ces contrats, censés accélérer le raccordement de centaines de localités, auraient produit des résultats inégaux, avec des taux d'exécution très en deçà des prévisions contractuelles. Il pointe également un déficit de transparence dans la traçabilité des financements publics et des subventions injectées dans le secteur.







Au-delà du chiffre brut, Thierno Alassane Sall met en cause la chaîne décisionnelle, soutenant que des ressources budgétaires nationales, complétées par des appuis de partenaires techniques et financiers, auraient servi à consolider la position d'acteurs régionaux plutôt qu'à densifier le maillage rural sénégalais. Il déplore que des concessionnaires en charge de territoires entiers aient pu redéployer leurs moyens vers d'autres marchés ouest-africains plus rémunérateurs, tout en conservant leurs droits exclusifs au Sénégal.







Cette critique intervient dans un contexte de réévaluation globale des politiques d'électrification portée par les nouvelles autorités. L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), opérateur historique de la politique d'accès à l'énergie en zone non urbaine, fait l'objet d'un examen attentif depuis l'alternance de mars 2024, plusieurs rapports d'audit ayant déjà relevé des écarts importants entre engagements contractuels et réalisations effectives.







Président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Thierno Alassane Sall plaide pour des mécanismes de contrôle renforcés sur l'usage des fonds publics dédiés à l'énergie. Il évoque la nécessité d'auditer l'ensemble des concessions, de publier les indicateurs de performance et d'engager, si nécessaire, des procédures de résiliation à l'encontre des opérateurs défaillants. Selon Dakaractu, il entend porter le dossier dans le débat budgétaire des prochaines semaines.



