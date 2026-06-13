Un danseur, un lutteur, cinq arrestations : le réseau de drogue démasqué

La Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé cinq individus, dont un danseur et un lutteur célèbres, lors d'une opération menée le vendredi 12 juin 2026 dans le cadre de la lutte contre un vaste réseau de trafic de stupéfiants.







Exploitant un renseignement faisant état de l'existence de ce réseau, impliqué dans le trafic de cocaïne, de kush, de méthamphétamine (MD) et de haschich, les gendarmes ont procédé à ces arrestations pour association de malfaiteurs, usage, offre et cession de drogues.





À la suite de l'arrestation, en premier lieu, d'un célèbre danseur impliqué dans cette affaire, les enquêteurs sont parvenus à identifier son fournisseur principal. Les investigations ont ensuite conduit les gendarmes dans le secteur de Ngor-Yoff où, aux environs de 13 heures, le principal trafiquant a été localisé dans un appartement meublé, en compagnie de plusieurs membres de son réseau, parmi lesquels figurait un célèbre lutteur. Une intervention rapide a permis d'interpeller l'ensemble des suspects.







Les perquisitions effectuées sur les lieux ont permis la saisie de diverses substances prohibées ainsi que de matériels destinés à leur consommation par inhalation. L'enquête se poursuit.





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