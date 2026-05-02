Conditions de travail à la CSS : Les délégués réclament le passage à la 5ème catégorie

Vers une revalorisation des statuts et du pouvoir d'achat

L’équipe dirigée par Malik Ba, fraîchement réélue à la tête du collège des délégués de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), a dévoilé ses priorités pour ce nouveau mandat. Sortie largement victorieuse des récentes élections sociales, la liste menée par le secrétaire général du Satagria (affilié à l’UNSAS) place la révision des catégories socioprofessionnelles et la restructuration du barème de paiement au cœur de ses préoccupations.L’objectif affiché est de transformer les performances productives de l’entreprise en améliorations sociales concrètes pour les travailleurs.

La feuille de route syndicale insiste particulièrement sur le changement de catégorie pour une large partie du personnel, notamment les ouvriers de l’usine et du garage. Les délégués réclament également une montée en grade pour les travailleurs de la plantation et de la récolte, souhaitant voir ces postes passer de la 4ème à la 5ème catégorie.





Sur le plan financier, Malik Ba milite pour l'instauration d'une prime de déchargement inédite pour la plantation et l'octroi d'une prime de production pour les travailleurs de la terre, en reconnaissance de leurs efforts lors des phases cruciales de récolte. Ces revendications feront l'objet de prochaines négociations avec la direction générale pour une mise à jour de l'accord d'établissement.





MS/NDARINFO



