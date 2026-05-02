Cybercriminalité transfrontalière : deux arnaqueurs interpellés à Keur Ayib

Le Commissariat Spécial de Keur Ayib a mis fin aux activités de deux individus en provenance de la Gambie, poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie via Mobile Money. Les suspects ont été appréhendés lors d'une opération de contrôle frontalier alors qu'ils circulaient à moto. Pour tenter d'échapper à la vigilance des autorités, ils essayaient de contourner le point d'entrée officiel lorsqu'ils ont été interceptés par la Brigade spéciale.







Lors de la fouille, les agents ont saisi six téléphones portables dont l'exploitation technique a mis au jour un mode opératoire bien rodé. Les malfaiteurs utilisaient des puces d'un opérateur étranger pour mener des campagnes d'arnaque ciblant spécifiquement des citoyens gambiens. La preuve de leurs méfaits a été confirmée de manière flagrante durant leur garde à vue, lorsque plusieurs victimes ont contacté les appareils saisis pour réclamer la restitution de leurs fonds après avoir vu leurs comptes Mobile Money vidés







Les suspects ont reconnu lors de leur interrogatoire qu'ils traversaient régulièrement la frontière pour mener ces activités illicites en exploitant le réseau de l'opérateur gambien. Au terme de la procédure légale, ils ont été présentés au Procureur de la République le 27 avril 2026.





MS/NDARINFO





