Lutte contre la drogue : l’OCRTIS multiplie les saisies sur l’ensemble du territoire

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a intensifié ses opérations de sécurisation ces derniers jours. Fidèle à ses missions régaliennes, l’office a procédé au démantèlement de réseaux et à d’importantes saisies de produits illicites à travers le pays.





Saisies en milieu carcéral et en régions

À Dakar, la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Rebeuss a remis à l’OCRTIS, le 28 avril 2026, divers produits suspects saisis sur un détenu, notamment 26 pierres marron, des sachets de poudre et des résidus d’herbe. Des analyses sont actuellement menées par la Police Technique et Scientifique pour identifier formellement ces substances





Parallèlement, les unités régionales de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) ont été particulièrement actives à travers le pays. Sur l'axe Kolda/Tambacounda, un marchand a été interpellé à Missira le 25 avril en possession de 1,3 kg de chanvre indien. Le même jour, à Diacounda dans la région de Sédhiou, un individu transportant 5 kg de la même substance a été arrêté pour association de malfaiteurs et trafic. Enfin, le 30 avril, la Brigade Régionale de Sédhiou (BRS) basée à Matam a réussi à saisir 1 kg de chanvre indien sur un individu grâce à l'exploitation d'un renseignement opérationnel.







Démantèlement d'un réseau de Kush à Kafountine

Une opération ciblée le 25 avril a permis de mettre fin aux activités d’un réseau local à Kafountine. Trois individus ont été interpellés en possession de 42 képas de Kush, de 3 pierres de crack et de matériel de conditionnement. L'ensemble des mis en cause dans ces différentes affaires ont été placés en garde à vue.





MS/NDARINFO





