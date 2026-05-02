FACT-CHECKING | Une fausse publication de France 24 cible le président Bassirou Diomaye Faye

Une image manipulée, largement diffusée sur WhatsApp et Facebook ce samedi matin, tente de faire croire à une prétendue inquiétude des Sénégalais concernant la « santé mentale » du président Bassirou Diomaye Faye. Cette publication, qui usurpe l'identité visuelle du média international France 24, constitue un détournement manifeste de l'information visant à tromper l'opinion publique.







L'enquête sur l'origine de ce visuel révèle que la photographie originale a été prise le vendredi 1er mai au Palais de la République, lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances par les centrales syndicales au chef de l'État. L'image a été extraite d'une vidéo officielle de cet événement, célébrant la Journée internationale des travailleurs, avant d'être réutilisée dans un contexte de manipulation.







Plusieurs indices confirment la fraude, notamment des incohérences graphiques dans la mise en page, un mélange de langues dans les bandeaux et une typographie s'éloignant des standards habituels de France 24. Par ailleurs, aucune publication de cette nature n'a été retrouvée sur les plateformes officielles du média, dont la dernière actualité consacrée au Sénégal remonte au 28 avril. Ce procédé illustre une technique de désinformation consistant à détourner des images authentiques pour leur faire porter un récit totalement fictif.







MS/NDARINFO

