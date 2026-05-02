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PSG : Ibrahim Mbaye marque sur un "but gag" face à Lorient (vidéo)

Samedi 2 Mai 2026 - 16:43

Ibrahim Mbaye a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain dès la 6e minute lors de la confrontation contre Lorient. Ce premier but de l'année 2026 pour le jeune joueur sénégalais a été marqué dans des circonstances particulièrement inhabituelles, qualifiées de "but gag" par les observateurs.

 

Sur un centre plongeant de Désiré Doué venant de la gauche, le gardien lorientais Yvon Mvogo a tenté d'intervenir des deux mains pour repousser le danger.


Cependant, le portier a manqué son dégagement, détournant le ballon directement sur la poitrine d'Ibrahim Mbaye. Bien que surpris par la trajectoire, le joueur sénégalais a profité de ce contre involontaire pour voir le ballon franchir la ligne de but, offrant ainsi un avantage précoce et chanceux au club de la capitale.

 

MS/NDARINFO

 


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