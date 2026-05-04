Défense : Assimi Goïta reprend personnellement le ministère après le décès de Sadio Camara

Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a décidé de reprendre la gestion directe du ministère de la Défense et des Anciens combattants.





Cette décision fait suite à la disparition brutale du colonel Sadio Camara, figure centrale de la junte et pilier du système sécuritaire malien. En s'octroyant ce portefeuille stratégique, le chef de l'État renforce son contrôle sur l'appareil militaire dans un contexte de défis sécuritaires persistants.





Ce changement intervient alors que le pays traverse une période charnière de sa transition, marquée par la nécessité de stabiliser le territoire et de réorganiser le haut commandement après la perte de l'un de ses membres les plus influents.





MS/NDARINFO



