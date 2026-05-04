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Le ministère de la Fonction publique désormais accessible sur e-senegal.sn

Lundi 4 Mai 2026 - 20:15

Le ministère de la Fonction publique désormais accessible sur e-senegal.sn

Le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative franchit une étape majeure dans la modernisation de l'État en rendant ses services accessibles en ligne via la plateforme http://e-senegal.sn .


Cette initiative permet désormais aux usagers d'effectuer leurs démarches administratives à distance, quel que soit leur lieu de résidence.


Ce déploiement n'est que le début d'une transformation plus large, puisque d'autres ministères rejoindront prochainement le portail pour élargir l'offre de services numériques aux citoyens.
 

MS/NDARINFO
 



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