« Ousmane Sonko est l’unique guide de la Révolution », tranche le MOPADJ

Le Mouvement patriotique Doomu Jangù bi (MOPADJ) a publié ce lundi 4 mai 2026 une déclaration forte pour réaffirmer la centralité d'Ousmane Sonko au sein de PASTEF-Les Patriotes.





Par la voix de son coordonnateur national, Joe Roger M. Basse, le mouvement rappelle que l'article premier du règlement intérieur du parti impose une loyauté et une discipline strictes, des valeurs que le Président du parti a lui-même incarnées par ses sacrifices personnels.





Le MOPADJ souligne que les « cicatrices encore vivaces » des violences subies par Ousmane Sonko confirment sa légitimité historique et incontestable.





Face aux manœuvres de déstabilisation, le mouvement insiste sur le fait que le leadership d'Ousmane Sonko dépasse désormais les frontières du Sénégal pour s'étendre au continent.





Tout en rappelant que le choix de Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle de 2024 était un acte de générosité stratégique pour éviter la politique de la « terre brûlée », le MOPADJ martèle qu'Ousmane Sonko reste l'unique boussole du projet de transformation nationale.





Le mouvement appelle désormais à une massification sans relâche pour atteindre l'objectif d'un million de militants actifs.





MS/NDARINFO





