Trafic de migrants : trois individus déférés par l'antenne de Karang

L’Antenne régionale de Karang de la Division Nationale de lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 30 avril 2026, au déferment de trois individus pour trafic de migrants et complicité. Cette opération fait suite à l'interception, le lundi 27 avril, de huit candidats à l’émigration irrégulière par la Brigade de Surveillance, d’Interpellation et de Filature (BSIF).





En provenance de Dakar, ces passagers projetaient de traverser la frontière gambienne pour embarquer vers l'Espagne.







L'enquête a révélé que parmi les interpellés, cinq ressortissants maliens avaient été recrutés par les trois convoyeurs mis en cause. Ces derniers, pêcheurs de métier, avaient accepté d'organiser le voyage et de recruter des candidats en échange de places gratuites sur la pirogue.





Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert sur les candidats des sommes variant entre 400 000 et 600 000 F CFA, destinées à être remises aux organisateurs une fois en territoire gambien. Les trois suspects ont été conduits devant le parquet à l'issue de leur garde à vue.





MS/NDARINFO





