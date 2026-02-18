Chavirement au niveau de la brèche : les corps de trois marins retrouvés à Loumpoul

Les corps de trois marins portés disparus après le chavirement d'une vedette de la Marine nationale ont été retrouvés mercredi à Loumpoul, renseigne une source de Ndarinfo.





L'accident s'est produit jeudi matin dernier dans les eaux de Saint-Louis, au niveau de la brèche. La vedette, qui rentrait d'une mission pour rejoindre sa plateforme sur la Langue de Barbarie, a chaviré.





Au moment de l'accident, treize marins se trouvaient à bord de l'embarcation. Aussitôt l'alerte donnée, d'importants moyens de secours ont été déployés par la Marine nationale et les sapeurs-pompiers. Des opérations de fouilles intensives ont été menées dans la zone pour tenter de retrouver les disparus.





L'embarcation a été stabilisée et accostée à l'embarcadère du Parc National de la Langue de Barbarie, situé à Mouit, au Sud de la Commune de Ndiébène Gandiole.





La brèche de Saint-Louis, ouverte en 2003 pour lutter contre les inondations, est connue pour la dangerosité de ses eaux, particulièrement lors des marées et des courants forts. Cette zone fait régulièrement l'objet de mises en garde aux usagers de la mer.





Les circonstances exactes du chavirement n'ont pas encore été précisées par les autorités. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes de ce drame qui endeuille la Marine nationale sénégalaise. Les corps des trois victimes ont été retrouvés à Loumpoul, localité située au sud de Saint-Louis, où les courants marins auraient déporté les dépouilles.





MS/NDARINFO



