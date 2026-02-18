Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Une volonté de se dédouaner" : Le Collectif des Amicales de l'UCAD démonte la version du Procureur

Mercredi 18 Février 2026

"Une volonté de se dédouaner" : Le Collectif des Amicales de l'UCAD démonte la version du Procureur

Les représentants des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont exprimé leur vive consternation ce mercredi, au lendemain de la conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye sur le décès d'Abdoulaye Bâ. Dans un communiqué ferme, le Collectif dénonce une tentative de l'État de se dédouaner de ses responsabilités et rejette les conclusions du parquet, notamment sur la chute du quatrième étage, qualifiant la communication officielle de stratégie pour transformer les étudiants en boucs émissaires.
 

Le Collectif soulève plusieurs zones d'ombre, s'interrogeant sur l'identité de l'autorité ayant ordonné l'entrée des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le campus social et sur l'origine exacte de l'incendie de la chambre 85F. Les étudiants pointent également ce qu'ils considèrent comme des incohérences médicales, s'étonnant de l'absence de fractures rapportée par l'enquête malgré une chute d'une telle hauteur.
 

Face à cette situation, le Collectif des Amicales exige la libération immédiate de tous les étudiants interpellés et maintient son mot d'ordre de grève générale jusqu'au jeudi 19 février 2026. Tout en saluant la solidarité nationale, les responsables estudiantins promettent de poursuivre la mobilisation pour obtenir des réponses claires sur les circonstances de la mort d'Abdoulaye Bâ.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.