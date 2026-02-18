"Une volonté de se dédouaner" : Le Collectif des Amicales de l'UCAD démonte la version du Procureur

Les représentants des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont exprimé leur vive consternation ce mercredi, au lendemain de la conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye sur le décès d'Abdoulaye Bâ. Dans un communiqué ferme, le Collectif dénonce une tentative de l'État de se dédouaner de ses responsabilités et rejette les conclusions du parquet, notamment sur la chute du quatrième étage, qualifiant la communication officielle de stratégie pour transformer les étudiants en boucs émissaires.





Le Collectif soulève plusieurs zones d'ombre, s'interrogeant sur l'identité de l'autorité ayant ordonné l'entrée des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le campus social et sur l'origine exacte de l'incendie de la chambre 85F. Les étudiants pointent également ce qu'ils considèrent comme des incohérences médicales, s'étonnant de l'absence de fractures rapportée par l'enquête malgré une chute d'une telle hauteur.





Face à cette situation, le Collectif des Amicales exige la libération immédiate de tous les étudiants interpellés et maintient son mot d'ordre de grève générale jusqu'au jeudi 19 février 2026. Tout en saluant la solidarité nationale, les responsables estudiantins promettent de poursuivre la mobilisation pour obtenir des réponses claires sur les circonstances de la mort d'Abdoulaye Bâ.





